Maltempo, Alfa: “Interventi in oltre dieci i comuni senz’acqua”

Le interruzioni di energia elettrica, causate dal maltempo che lo scorso fine settimana ha colpito il Varesotto, hanno richiesto l’intervento di Alfa (gestore del servizio idrico integrato in provincia) in oltre oltre dieci comuni, con diverse squadre impegnate a garantire la ripresa della fornitura d’acqua potabile.

La mancanza d’elettricità ha infatti portato un conseguente blocco delle pompe che immettono l’acqua nelle reti e che talvolta richiede interventi di spurgo per assicurare la qualità della fornitura. I comuni coinvolti, in diversa misura, sono stati quelli di Agra, Angera, Besozzo, Casale Litta, Cittiglio, Cuveglio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Mesenzana, Saltrio e Taino.

«Il lavoro di Alfa, conclusosi nella tarda serata di domenica, è stato ovviamente condizionato dal tempo impiegato dal gestore per ridare energia elettrica alle aree interessate dai disagi e reso complicato anche dalla situazione critica creatasi per la viabilità – comunica in una nota la società -. Alfa sta studiando sistemi che possano essere d’aiuto in queste situazioni d’emergenza, ma è da sottolineare che comunque, anche con l’utilizzo di gruppi elettrogeni o apparecchiature simili, l’autonomia temporale sarebbe alquanto limitata. Il fine settimana precedente i tecnici di Alfa, coadiuvati dai colleghi di CAP (gestore del servizio idrico nell’area metropolitana milanese) erano stati impegnati nei comuni di Casalzuigno e Saltrio, questa volta a causa di smottamenti, sempre provocati dalle forti piogge, che avevano coinvolto alcune sorgenti d’approvvigionamento».