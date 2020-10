È morto Francesco Carrasso, consigliere comunale di Cittiglio

Si è diffusa nella tarda mattinata di oggi (martedì 27 ottobre) la notizia della scomparsa di Francesco Carrasso, classe 1990, consigliere comunale di minoranza nel Comune di Cittiglio.

La morte è avvenuta in casa e sembra legata ad un malore, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause.

Il triste annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo Civica per Cittiglio e sono diversi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti.

«Condividevamo l’esperienza politica ma anche una buona amicizia – commenta invece Mario Paolicelli, collega di Francesco tra i banchi della minoranza -. La sua scomparsa mi addolora molto, per me era come un nipote».

Anche il sindaco Fabrizio Anzani ha pubblicato un messaggio di cordoglio sulla sua pagina Facebook, stringendosi al dolore della famiglia e amici e spiegando che l’amministrazione non dimenticherà di ricordare il giovane consigliere.