Parte “a distanza“ il consiglio comunale di Luino

Parte a distanza il primo consiglio comunale di Luino, che per le norme relative all’emergenza sanitaria da Covid 19 e al fine di evitare assembramenti, non sarà aperto al pubblico.

L’accesso al Palazzo comunale per assistere alla seduta del Consiglio comunale, previsto per questa sera, 9 ottobre alle 20.30, sarà dunque interdetto al pubblico.

Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio comunale in via telematica attraverso il seguente collegamento: https://luino.civicam.it/



Ecco da chi è composto il nuovo consiglio comunale di Luino. Enrico Bianchi, sindaco. Franco Compagnoni, Alessandro Casali, Furio Artoni (candidati sindaco ora in minoranza), Andrea Pellicini e Davide Cataldo consiglieri di minoranza. La maggioranza: Fabrizio Luglio, Paolo Portentoso, Libero Tatti, Erika Papa, Giuseppe Cutri, Valeria Squitieri, Serena Botta, Fabio Sai, Antonella Sonnessa (vicesindaco), Elena Brocchieri, Ivan Martinelli.

Oltre al giuramento del sindaco e alla nomina ufficiale degli assessori fra gli altri punti all’ordine del giorno figurano l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale, le comunicazioni in merito alla designazione dei capigruppo consiliari, l’elezione della commissione elettorale comunale, e la nomina della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari di Corte d’Assise e di corte d’Assise d’Appello.