Il ponte di via Giordani potrebbe aprire tra una settimana

Il ponte di via Giordani è quasi pronto. La notte tra giovedì e venerdì scorsi sono stati fatti i collaudi delle strutture e nelle ultime ore è stata asfaltato. Di per sé, quindi, l’opera strutturale può dirsi conclusa. Restano da completare gli ultimi interventi.

A rallentare l’apertura al traffico, spiegava Ferrovie Nord Milano che si è occupata dei lavori, sono le opere di sistemazione dei servizi che scorrono lungo la ferrovia.

La data indicata per la conclusione intera dell’opera, quindi, è stata fissata tra il 17 e il 21 settembre.

A Palazzo Estense, però, prende corpo l’ipotesi di accelerare le cose. Anche l’Enel ha completato il suo intervento per cui si starebbe studiando l’ipotesi di un’ordinanza sindacale nei confronti di FerrovieNord che imponga l’apertura sin dal 16 ottobre prossimo. I tecnici di Palazzo Estense stanno facendo le ultime valutazioni per accorciare i tempi di un’opera attesa per giugno scorso e che, anche a causa lockdown, è slittata all’autunno.