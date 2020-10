Come scoprire i prodotti migliori su Amazon

Scoprire i migliori prodotti su Amazon

Amazon è l’e-commerce più utilizzato in Italia per l’acquisto di accessori, elettrodomestici e prodotti elettronici. Ma come si possono scoprire i migliori prodotti su Amazon?

Chi si avvicina per la prima volta a questo portale potrebbe rimanere spiazzato dai numerosi prodotti disponibili. Scegliere non è mai facile ma Ambest.it è il nuovo portale dedicato alle guide e recensioni dei migliori prodotti che possiamo acquistare su Amazon.

Esiste davvero un modo giusto per ricercare prodotti e sopravvivere alla sterminata quantità di proposte commerciali di Amazon? A quanto pare sì e a breve vi dimostreremo come.

Di seguito, tutto quello che bisogna sapere per godere al meglio dello shopping online.

Filtrare i prodotti in base alle recensioni

Innanzitutto un buon modo per essere sicuri della qualità dell’articolo è filtrare i prodotti in base alle recensioni. Utilizzando questo sistema è possibile evitare la maggiore trappola dello shopping online: quella delle foto ingannevoli. Potendo contare sul feedback di altri consumatori si può, ad esempio, ricevere informazioni aggiuntivi e affidabili circa la vestibilità di un capo d’abbigliamento o la qualità dei materiali di un articolo di design.

Ordinare i prodotti in base al prezzo

La varietà di prodotti a cui è possibile accedere ad Amazon, attenta spesso anche il portafogli. Una ricerca breve sulla piattaforma basta ad allungare la wishlist di prodotti da acquistare. Un modo pratico per fare shopping e tutelare il vostro conto in banca potrebbe essere quello di stabilire un budget e di rispettarlo selezionando i prodotti in base al prezzo. Ricordiamo che uno dei vantaggi proposti dallo shopping online è quello di poter trovare infinite versioni dello stesso articolo. Ciò vuol dire poter portare a casa il prodotto che più ci piace scegliendo dalla fascia di prezzo più affine alle nostre finanze.

Leggere le opinioni di chi ha acquistato

Una volta selezionato un articolo – che si parli di un capo d’abbigliamento, di un elettrodomestico o di un dispositivo tecnologico – leggere le opinioni di chi ha acquistato è un ottimo esercizio. Acquisendo questa piccola abitudine si avrà la certezza di aver acquistato saggiamente o di aver scelto realmente quel che si stava cercando.

I più venduti su Amazon

Se invece quello che desiderate è fare shopping, ma vi annoiate a leggere le recensioni dei clienti, ma preferite trarre ispirazione dalle tendenze del momento, vi basterà fare riferimento alla sezione “I più venduti su Amazon”. Quest’area del portale raccoglie i prodotti che hanno ricevuto un consenso maggiore. In questo modo vi sarà data l’opportunità di scegliere tra una selezione di articoli utilissimi e già ampiamente testati.

La scelta di Amazon (Amazon’sChoice)

Amazon Choice è una sorta di bollino che vediamo comparire su alcuni prodotti come simbolo di garanzia assicurata. In realtà tale etichetta nasce come una funzionalità pensata in modo esclusivo per Alexa. Era proprio l’assistente digitale di Amazon a raccomandare agli utenti l’acquisto dei prodotti dal portale. Con il tempo però tale funzione è stata estesa e oggi serve a segnalare agli utenti quelli che sono i prodotti valutati come migliori per qualità e prezzo. Purtroppo non ci è dato sapere in base a quali criteri venga fatta tale selezione ma lo staff di Amazon ha dichiarato che nessun’azienda può pagare per aggiudicarsi il bollino.

L’ipotesi più gettonata è che sia un algoritmo ad effettuare il processo di selezione di Amazon’s Choice.

Attenzione a Prime!

La modalità Prime di Amazon ha sicuramente i suoi vantaggi. Sottoscrivendo un abbonamento premium, infatti, si possono ottenere spedizioni gratis, servizi tagliati su misura e offerte esclusive. Bisogna comunque stare attenti ad alcune sottigliezze: diversi prodotti, ad esempio, non sono disponibili in Prime a causa della spedizione rapida, che non risulta applicabile in alcuni territori.