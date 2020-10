Da “studente fuori sede” a blogger di Legnano: Ester Marra di “Studenti ai fornelli”

«Mi chiamo Ivana Ester Marra, vivo a Legnano da circa tre anni ma sono originaria del sud, “scappata via” tanti anni fa perchè ho cominciato a studiare fuori sede. Poi sono approdata a Milano, e infine mi sono spostata definitivamente a Legnano con il matrimonio»: comincia cosi il racconto della vita di Ivana Marra, blogger (ma meglio sarebbe dire influencer, visto i numeri dei suoi social…) di “Studenti ai Fornelli”, protagonista insieme allo chef de la Rampolina Christian Bottini dell’ultimo corso Tigros online dedicato ai formaggi, e protagonista anche del prossimo, che si terrà giovedì 8 ottobre su arrosti e roastbeef insieme allo chef Fabio Sauli.

Abbiamo provato a capire un po’ di più di questa “nuova abitante dell’altomilanese” e del suo inaspettato lavoro.

«A Milano sono arrivata per lavoro – spiega Ivana – Ho cominciato a studiare a Bologna (è laureata in ingegneria, ndr), poi a Siena, ma il primo lavoro l’ho ottenuto, appunto, a Milano».

Il blog, invece «È nato a Pisa: il mio attuale marito studiava li, ero andata a trovarlo, e in camera abbiamo deciso, anzi lui mi ha spinto, ad aprire questo blog. Per questo il nome è rimasto al plurale, anche se poi il blog l’ho gestito sempre solo io. Lui ha sempre fatto l’assaggiatore: io invece cucinavo, fotografavo, scrivevo…»

Una buonissima idea, perchè: «Il blog è nato 8 anni fa ed è subito cresciuto. Ora conta circa 4 milioni di view al mese, sui social siamo intorno ai 380mila like su facebook e 150mila followers su Instagram, insomma è un bel traguardo. Soprattutto, ormai è un lavoro a tutti gli effetti, che mi occupa gran parte della giornata, si può definire un lavoro a tempo pieno».

In “Studenti ai fornelli” si trovano ricette di ogni genere: «Cucino un po’ di tutto perché mi piace sperimentare varie ricette, ma non c’è qualcosa che amo fare più del resto. Diciamo che a casa vanno di più le cose salate ma poi, non si sa per quale motivo, mi ritrovo sempre a fare dolci…»

La sua esperienza con Tigros è stata innanzitutto da cliente: «Adoro il Tigros di Castellanza, che è vicinissimo a casa mia anche se vivo a Legnano, perchè è stato aperto proprio il giorno del nostro trasloco… cosi ora abbiamo il Tigros sotto casa, che ha la stessa “nostra età”. Qual è il reparto che mi ingolosisce di più? I formaggi, che nonostante debba limitarne l’assunzione, sono irresistibili…»