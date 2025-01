Nessuno affitta più, soprattutto se sei straniero. Se ne parla a Olgiate Olona con la comunità Sichem

Perchè sta diventando impossibile, soprattutto se sei straniero, trovare una casa in affitto? Qualcosa non sta funzionando nel mercato delle abitazioni in provincia di Varese e non solo. Se lo chiede la Comunità Sichem di Olgiate Olona che ha organizzato un appuntamento pubblico il prossimo 25 gennaio nel teatrino di Villa Gonzaga, dedicato al tema dell’abitare contemporaneo, con una particolare attenzione al territorio tra Varese e Milano.

Mentre ci troviamo nel pieno di una crisi abitativa senza precedenti, riconosciuta come emergenza anche dall’Unione Europea, l’obiettivo dell’incontro è quello di attirare l’attenzione sul tema dell’abitare inteso come spazio vitale, luogo nel quale si svolgono tutte quelle pratiche di vita che esprimono le aspettative individuali e collettive. L’alto numero di immobili sfitti presenti in tutti i paesi grandi e piccoli del Nord Ovest, con una particolare attenzione al varesotto, rivela come la “casa” sia ormai considerata esclusivamente un “prodotto” che segue le logiche del mercato e della sua finanziarizzazione, un processo accentuato da una logica prevalentemente individualistica.

Il risultato è evidente a tutti: troppe case senza gente e troppa gente senza casa, una dinamica apparentemente inesorabile che colpisce soprattutto chi ha un reddito medio basso, lavoratori poveri, anziani, famiglie monoparentali, giovani, migranti e rifugiati.

Una dinamica confermata dall’esperienza di Sichem, una comunità di famiglie che da venticinque anni si occupa di accoglienza di famiglie e persone in difficoltà le quali, dopo un periodo di vita come ospiti in singoli appartamenti messi a disposizione dalla comunità, si trovano a dover cercare una casa dove abitare per vivere finalmente in autonomia. Ma l’attività si rivela spesso e sempre più frequentemente, quasi impossibile da portare a compimento. Perché?

Sabato 25 gennaio, dalle 9:30 alle 13:30 si troveranno a dibattere sull’argomento Alberto Mazzucchelli, ingegnere, Mario Brambilla, esperto di housing e consigliere comunale di Legnano. L’edilizia residenziale pubblica tra mancanza di fondi e cambiamenti sociali sarà il tema di cui si parlerà con Giovanni Montano, sindaco di Olgiate Olona, Lorenzo Radice, sindaco di Legnano e Leonardo Richiusa, vicesindaco di Olgiate Olona con delega alle politiche sociali. Inoltre saranno presenti Giordana Ferri direttore esecutivo di FHS Fondazione Housing Sociale e Claudio Ilarietti, Consorzio Ex.it, per parlare di housing sociale e co-housing fuori da Milano