Lurate Caccivio, tutti in campo sul playground della Ultra Di

NOTIZIARIO UISP del 9 aprile 2025

BASKET ULTRA DI – La disabilità fa canestro

.

Sabato mattina scorso, asd Ultra Di ha organizzato un quadranbgolare nel suo nuovo campetto all’aperto, inaugurato ad ottobre dello scorso anno, a Lurate Caccivio.

Il campetto è stato realizzato con una raccolta fondi attivata lo scorso anno grazie all’iniziativa “Dai Como” promossa dalla fondazione comasca e dall’associazione Promotori del dono. Tale iniziativa permette alle associazioni sportive di poter realizzare progetti attraverso piccoli eventi di raccolta fondi. Il campetto è una grande risorsa quotidiana per tutti i ragazzi con disabilità perché si trova a poca distanza dalle diverse strutture diurne del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.

Al quadrangolare hanno partecipato 4 squadre: oltre alla asd Ultra Di (organizzatrice), il Millepiedi di Varese, il Vharese e i Links di Erba. Nel nuovo campetto si sono disputate delle gare 4 contro 4 che hanno visto la vittoria di Vharese sui Links . Nella stessa mattina, sono stati giocati anche dei 3 contro 3 tra Ultra Di e Vharese che hanno coinvolto gli atleti con maggior abilità. «Ancora una volta i nostri atleti ci hanno insegnato che basta davvero poco per abbattere i confini e creare solo orizzonti e anche per questo diciamo GRAZIE a loro. Ma una GRAZIE particolare va all’organizzazione che ha fatto sentire ognuno di noi come se fosse a casa propria» è il ringraziamento del Vharese.

TRADIZIONI – Quando il ballo era… jacquard



Domenica prossima 13 aprile, alle 15.30, Balfolk con Cuaterdu e Nuova Fardanza – gruppo di danza folk affiliato alla Uisp – saranno alle Gallerie Cantoni di via Tirinnanzi, a Legnano. Grazie alla collaborazione con il Comune di Legnano, i nostri ballerini danzeranno in quello che resta di un cuore pulsante della nostra storia recente: la galleria dei padiglioni per la lavorazione dei velluti della Cantoni. La musica incontrerà dunque la tradizione della tessitura.

I ballerini si intrecceranno come fili accanto a uno degli ottocenteschi telai Jacquard conservati come opere d’arte. La musica popolare si spargerà dove, è bello pensare, cantavano le filatrici “filandere” che hanno contribuito, nelle tessiture legnanesi, alla fortuna della città.

Le Gallerie Cantoni si apriranno per ospitare una comunità di danzatrici e danzatori, di passanti e curiosi, interessati e sorpresi. Il tutto a ingresso libero.

VARESE – Nessun aquilone si alza in volo da solo



Per far volare un aquilone serve una squadra, perché niente si fa da solo, tantomeno progettare un futuro dove i giovani con disturbo allo spetto autistico possano essere completamente integrati nella società. Grazie dunque all’impegno di tutti che ha consentito di far alzare non uno, ma quasi 200 aquiloni.

Dal presidente del Rugby Varese Giovanni Barbieri che ha ospitato l’evento, alla Uisp che ne ha curato la regia con il presidente Rita Di Toro e il segretario generale provinciale Giacomo Paleni, alle associazioni Kiwanis e Parco Ticinello che hanno formalizzato il progetto, ai nonni di Auser che hanno aiutato i bambini a costruire gli aquiloni, all’assessore allo sport del Comune di Varese Stefano Malerba e a Chiara Grazia Galazzetti, preside Istituto Comprensivo Anna Frank per la partecipazione.