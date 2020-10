Travolta da un’auto a Castano primo, muore una donna di 76 anni

Una donna di 76 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato giovedì 8 ottobre a Castano Primo. La donna, che si trovava in sella alla sua bicicletta, è stata travolta lungo viale della resistenza. (Foto di repertorio)

Sul posto sono accorsi un’ambulanza della croce rossa di Busto Arsizio e l’automedica ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso sul posto.

In viale della resistenza sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.