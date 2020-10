Tre incontri sull’allattamento in occasione della #SAM2020

Incontri virtuali e in presenza nel Varesotto in onore della Settimana dell’allattamento materno che si celebra in tutto il mondo dal 1 al 7 ottobre.

Sabato 3 ottobre, ore 10

ALLATTAMENTO PRIMI GIORNI

Incontro formativo gratuito su piattaforma Skype

Promosso dall’associazione “Mamme per mano” di Caronno Pertusella

Incontro in videoconferenza Samantha Mazzilli, Breastfeeding peer counselor e Custode della Nascita, rivolto a madri in allattamento o in gravidanza che potranno porre domande alla relatrice per avere tutte le informazioni necessarie ad avviare al meglio il proprio “percorso di Latte” e creare una rete di supporto e sostegno tra mamme. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 3409089471 oppure info@mammepermano.com.

Martedì 6 ottobre, ore 20.30

LEGAMI DI LATTE

Incontro informativo gratuito su Zoom

Promosso da Il Melograno Gallarate

Una videoconferenza gratuita dedicata a neogenitori o futuri genitori per confrontarsi sull’allattamento, dalla teoria alla pratica, partendo dai principi delle indicazioni elaborate da Unicef e Oms (Organizzazione mondiale della sanità). Per info e prenotazioni info@melogranogallarate.it.

Mercoledì 7 ottobre

DI MADRE IN FIGLIA

Incontro gratuito con l’ostetrica Marta Campiotti

Promosso dalla Casa Maternità di Montallegro

Un incontro tutto al femminile aperto a donne in attesa, mamme con bambini e nonne “di ogni tipo” che sono esplicitamente invitate a partecipare alla mattinata per portare il proprio pensiero e il proprio vissuto a partire da una domanda: “E tu mi hai allattato?

A seguire, per chi lo desidera, possibilità di pranzare tutte insieme con una pizza.

Per partecipare è indispensabile la prenotazione mandando un wapp al numero 348.2252517.