“Di madre in figlia”: mamme e nonne per l’allattamento

Anche la Casa maternità di Montallegro partecipa alla Sam, la Settimana mondiale dell’allattamento al seno (dal 1 al 7 ottobre) con un evento speciale che unisce la ricorrenza internazionale dedicata alla maternità con la Festa dei nonni che si celebra oggi, venerdì 2 ottobre, all’interno della stessa settimana.

“Di madre in figlia” il titolo dell’incontro che si svolgerà nella mattinata di mercoledì 7 ottobre, a partire dalle ore 11 nel salone di Casa maternità (in via Comi 57, a Induno Olona, località Montallegro).

Un incontro gratuito, tutto al femminile, con l’ostetrica Marta Campiotti, fondatrice di casa maternità aperto a donne in attesa, mamme con bambini e nonne “di ogni tipo” che sono esplicitamente invitate a partecipare alla mattinata per portare il proprio pensiero e il proprio vissuto a partire da una domanda: “E tu mi hai allattato?

L’idea è che il racconto di esperienze e aspettative diverse possa nascere un confronto costruttivo sul ruolo di mamma nella primissima infanzia.

A seguire, per chi lo desidera, possibilità di pranzare tutte insieme con una pizza.

Per partecipare è indispensabile la prenotazione mandando un wapp al numero 348.2252517

Per maggiori informazioni scrivere a casamaternita.varese@gmail.com oppure consultare il sito: www.casamaternitamontallegro.it.