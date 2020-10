Trovato in centro a Busto Arsizio con un proiettile nel portafoglio, la polizia denuncia un minorenne

Durante i controlli disposti dal commissariato di Busto Arsizio sulla movida cittadina è emerso un episodio piuttosto singolare. La polizia, mentre stava procedendo al controllo di tre ragazzi residenti nell’alto milanese, due maggiorenni e un minorenne, ha ritrovato e sequestrato un proiettile calibro 9 millimetri tenuto nel portafoglio dal minorenne.

Come prevede la prassi la polizia ha dovuto procedere immediatamente a denunciare il fatto alla Procura della Repubblica per i Minorenni per la detenzione della munizione. Il giovane è stato e riaffidato al padre.