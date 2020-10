Coronavirus, un morto in Ticino. Non succedeva da quattro mesi

Un nuovo decesso per cause collegate al coronavirus in Canton Ticino. Era da quattro mesi che non si registravano nuove vittime legate all’epidemia. Sale dunque a 351 il bilancio dei morti nel Cantone oltre confine.

Il bollettino diffuso dal Dipartimento della sanità e della socialità ticinese riferisce di 45 nuovi positivi (per un totale di 3952 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio). “Dopo l’estate relativamente stabile sul fronte dei nuovi contagi – si legge nella nota dell’autorità – dal 1° ottobre si contano a oggi 301 nuovi casi. Nelle strutture ospedaliere da ieri vi sono stati un nuovo ricovero e una dimissione, con una persona ricoverata in terapia intensiva. Purtroppo si registra anche un decesso, il primo dal 12 giugno, fra i pazienti già ospedalizzati“.

Nella giornata di ieri il consigliere federale Alain Berset, aveva parlato di “evoluzione preoccupante” commentando i dati sull’aumento dei casi-

In Svizzera, nel fine settimana, sono state registrate 4’068 infezioni.

Qui i dati in tempo reale