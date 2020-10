Valganna, cervo sfonda il parabrezza dell’autobus, ferito il conducente

Uno schianto sulla statale poco prima delle 8 in Valganna: un cervo ha sfondato il parabrezza di un autobus sul quale viaggiavano diversi studenti, ferendo in maniera non grave il conducente.

È successo sulla statale 233 in località “Eden”, in riva al lago di Ghirla. Sul posto ha prestato soccorso il personale di un’ambulanza della Croce rossa italiana di Varese che ha trasportato il ferito in codice verde al pronto soccorso di Varese: l’uomo, 34 anni oltre al grande spavento ha riportato anche contusioni e tagli per il vetro rotto nello schianto.

L’incidente è avvenuto sulla corsa delle 7.25 da Luino per Varese sulla Linea N10 Varese-Ghirla-Luino-Lavena Ponte Tresa.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri di Varese e sul posto ha lavorato anche una squadra dei vigili del fuoco.

L’animale è rimasto incastrato nel parabrezza dell’autobus morendo poco dopo. Un secondo autobus si è occupato del trasbordo dei giovani passeggeri.

Scrive il lettore Ezio, che ha inviato la foto alla redazione di Varesenews: