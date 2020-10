Da Varese i commenti al prossimo DPCM: “Mascherine sì, blocco delle attività no”

I commenti al DCPM prossimo venturo, che dovrebbe istituire l’obbligo di mascherine all’aperto e anche delle limitazioni di orario alle attività commerciali, suscita commenti unanimi nei protagonisti della giornata varesina del Governatore Fontana, che ha presentato ai rappresentanti istituzionali del Piano Lombardia.

«Alla mascherina i lombardi sono abituati, la usano anche se non è obbligatoria – ha osservato Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia -Per quanto riguarda un altro blocco dell’attività, credo che gli imprenditori lombardi, che mi hanno accolto con grande entusiasmo e tenacia nel continuare a operare, credo non sarebbero molto entusiasti. Sarebbe una nuova Mazzata»

«Dobbiamo affrontare con consapevolezza l’inverno – ha aggiunto Fabio Lunghi, presidente della camera di Commercio di varese – È impossibile fermare ancora le attività, sia quelle commerciali che quelle imprenditoriali. Manteniamo sempre alta la guardia, ma basta terrorismo»

I loro commenti integrali sono nel video.