Una conferenza dei servizi “fiume” per far ripartire i lavori all’Ex Aermacchi di Varese

Qualcosa si muove nell’area Ex Aermacchi i cui lavori, dopo le demolizioni messe in atto dalla nuova proprietà dell’area si erano di nuovo fermati.

Si terrà infatti il prossimo 27 marzo la Conferenza Tecnica dei Servizi, indetta dal Comune di Varese per discutere e valutare il Programma Integrato di Intervento sull’area. Come è noto, il progetto, promosso da Tigros S.p.A., prevede un importante sviluppo urbanistico con la realizzazione di opere private, infrastrutture pubbliche, interventi su viabilità e percorsi ciclopedonali.

Una struttura vincolata

Come è noto, l’area, che in passato ospitava le storiche strutture dell’Aermacchi, è soggetta a particolari vincoli paesaggistici e storico-culturali.

Tra gli edifici di rilievo figurano gli hangar risalenti al 1915 e al 1952, oltre alla Torre dell’Acqua, dichiarati di interesse culturale e dunque sottoposti alla tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Il progetto prevede la concessione di permessi di costruire per opere private nel lotto 2, opere pubbliche su aree comunali nei lotti 1 e 2 e interventi sulla viabilità e sulla rete ciclopedonale.

Una Conferenza di Servizi complessa

Vista la complessità del progetto, la Conferenza di Servizi si articolerà in diverse sessioni che occuperanno più giorni: comincia il 27 marzo alle 9 con la presentazione generale presso l’Area IX – Gestione del Territorio in Via Sacco. Nella stessa giornata, alle 10, verranno analizzati gli aspetti relativi alla viabilità e ai servizi con il coinvolgimento della Polizia Locale, dell’Ufficio Mobilità e delle società di gestione dell’illuminazione pubblica. Nel pomeriggio, alle 14:30, l’attenzione sarà rivolta agli aspetti ambientali e alla gestione idrica con la partecipazione di ALFA Srl, Regione Lombardia e altre realtà del settore. Il giorno dopo, 28 marzo, alle 10, saranno affrontate le valutazioni su patrimonio, commercio e sport (è prevista la realizzazione di una piscina olimpionica, ndr). Infine, il 31 marzo alle 14:30, si terrà la seduta finale per l’approvazione del progetto.

Alla Conferenza sono stati invitati numerosi uffici comunali, enti pubblici e privati interessati, tra cui Regione Lombardia, Agenzia del Demanio, società di gestione idrica e della mobilità, oltre naturalmente i rappresentanti di Tigros spa. Tutti i soggetti coinvolti potranno partecipare alle sedute, anche quelle non direttamente attinenti al proprio ambito di competenza.

Obiettivo della Conferenza: i permessi definitivi di edificazione

L’ex area industriale dell’Aermacchi rappresenta una porzione strategica della città e la sua trasformazione è attesa con grande interesse dalla cittadinanza, che aveva più volte espresso anche a Varesenews via messaggio le preoccupazioni per lo stop ai lavori, che erano particolarmente attesi considerata la vasta area ormai abbandonata da anni che tagliava in due quella zona della città.

Il percorso della Conferenza di Servizi sarà decisivo per far concretizzare le concessioni edilizie definitive, che possono far partire la seconda e più importante fase dei cantieri dopo la demolizione dell’area.