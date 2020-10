Vendere vetture ai compro auto incidentate: guida per farlo in sicurezza

Un mercato che sta letteralmente esplodendo, complice la crisi economica portata dal Covid con il comparto delle auto che risulta essere uno dei più colpiti. Di necessità come sempre si fa virtù, ecco allora che nel campo dell’usato si vedono i primi germogli di una ripresa che, si spera, non tardi ad arrivare.

E quando si parla di usato ci si riferisce ormai ad un concetto ampio, a 360 gradi, che comprende anche una categoria quantomeno complessa di veicoli: quelli incidentati. Si tratta pur sempre di usato, ma di un usato che fa storia a sé dato che la vendita non sarà propriamente agevole; tutt’altro. Il mercato ordinario difficilmente trova interesse in questa tipologia di vetture. Ed allora ecco che il sistema ha trovato in sé gli anticorpi, creando un nuovo mercato parallelo.

Il mercato dei compro auto incidentate

Si parla dei compro auto incidentate, che sono ormai diffusi in tutto il paese. Maggiormente nel nord Italia, per la verità, dove la richiesta è maggiore e l’offerta è cresciuta in modo esponenziale. Si trovano servizi di compro auto incidentate anche a Varese, come nel caso di ritiroautoincidentate.com/compro-auto-incidentate-varese, che ormai lavorano da anni sul territorio.

In sostanza il mercato si è diviso tra intermediari già attivi da anni, con sede sul territorio ed in grado di garantire maggiore affidabilità; e soggetti nuovi che hanno fiutato il business e vi si sono lanciati, spesso in modo improvvisato. Un servizio di compro auto deve rispettare sempre determinati requisiti per essere affidabile. Vediamo quali sono i principali.

Questione sicurezza dei compro auto incidentate

Un tema ampiamente dibattuto, visto che nel corso del tempo si sono registrate diverse criticità relative a questo settore. Intermediari che, talvolta, non sono italiani e non hanno una sede nel nostro paese che si improvvisano acquirenti mettendo a rischio la sicurezza del cliente. Perché per poter stare tranquilli occorrono di base due fattori quando si vende la propria vettura ad un compro auto incidentate:

Che la trattativa sia trasparente, anche con riferimento al pagamento;

Che il passaggio di proprietà sia eseguito in modo impeccabile, onde evitare future grane al proprietario di auto che vende. Accertarsi quindi sempre presso le sedi competenti, come ad esempio l’Aci (l’Aci di Varese la si può contattare qui: http://www.varese.aci.it/).

In sostanza ci si deve accertare sempre che l’intermediario non offra condizioni poco trasparenti; e si deve poi verificare che il passaggio di proprietà sia realmente andato a buon fine, di modo che il proprietario precedente, una volta firmato l’atto di vendita, non risulti più avere alcun controllo sulla vettura ed eviti in questo modo guai futuri.