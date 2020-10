“Vuoi sposarmi?” La proposta di matrimonio è tatuata sulla pelle

Amos ha scelto la forma di comunicazione con la quale sa esprimersi meglio per chiedere la mano di Lucy, la sua compagna e ora promessa sposa: un tatuaggio. Proprio così, si è letteralmente disegnato sulla pelle la sua proposta di matrimonio, e con la scusa di farle provare per la prima volta la macchinetta per tatuare, le ha fatto realizzare il suo primo tatuaggio: una x sulla casella del “Sì, lo voglio”. (Nel video in copertina il momento della proposta)

Amos è un tatuatore professionista, è originario di Buguggiate e lavora a Ponte Tresa. Oggi vive insieme alla sua compagna a Cuveglio e proprio nel giorno del suo compleanno ha scelto di chiederla in sposa. «Anche lei ama disegnare e da tempo mi chiedeva di provare la macchinetta per tatuare – racconta Amos -. Così per il suo compleanno le avevo proposto di fare un tentativo».

Quello che non le aveva detto è che qualche giorno prima si era tatuato un messaggio “Me quieres Casar?”. «La mia compagna è Argentina e, con qualche piccola licenza poetica per questioni di spazio, mi sono tatuato un cuore con all’interno la scritta “mi vuoi sposare?”. Il suo primo tatuaggio, fatto con mano tremante mentre le porgevo l’anello, è dunque un segno sulla casella del Sì».

Una proposta di matrimonio resta impressa indelebilmente, questa possiamo dire che lo resterà un po’ più delle altre. Tanti Auguri Amos e Lucy.