Zodio Rescaldina chiude, lunghe code sotto la pioggia per la svendita finale

Lunghe code sotto la pioggia per fare acquisti nel punto vendita Zodio di Rescaldina, la catena di negozi dedicata ad articoli per la casa in via di chiusura. L’incredibile fila di persone si é formata questa mattina, venerdì 2 ottobre, e non ha accennato a diminuire nemmeno verso l’orario di pranzo: l’obbiettivo è quello di accamparsi a basso prezzo articoli per la casa super scontati.

È, infatti, di questi giorni la notizia che Zodio Italia lo scorso settembre ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per poi procedere alla chiusura di tutti i suoi punti vendita. E come ci ha confermato il segretario della Filcams Cgil Ticino Olona Fabio Toriello soltanto a Rescaldina sono 22 i lavoratori che perderanno il lavoro.

Una situazione difficile che verrà discussa nei prossimi giorni ad un tavolo regionale al quale parteciperà sia la proprietà che le parti sindacali. A questi 22 lavoratori rescaldinesi si aggiungono i 15 dell’ex Auchan, società assorbita da Margherita Spa. Mentà del vecchio punto vendita Auchan riaprirà sotto il marchio Conad, realtà che recentemente ha annunciato di voler assumere 25 lavoratori in più rispetto ai 180 già assorbiti.