Sono 200 i dipendenti dell’Asst Valle Olona positivi al coronavirus

Sono oltre 200 i dipendenti dell’Asst Valle Olona risultati positivi al SarsCov2.

Dalla ripresa dell’emergenza sanitaria, molti operatori sanitari sono stati isolati nelle proprie abitazioni. La scorsa primavera, erano stati in tutto 150: « È un dato in linea con la curva pandemica» spiega il direttore generale Eugenio Porfido. Per tenere sotto controllo l’andamento della circolazione del virus, l’azienda ha avviato un programma di controlli su tutto personale.

Per sostenere la pressione in crescita sui reparti più spintoli è stata prevista una riorganizzazione, come la chiusura dei reparti di pediatria di Gallarate e Saronno, e una riduzione delle attività ambulatoriali.

Attualmente le persone ricoverate nei tre ospedali della Valle Olona, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate ( con esclusione di Somma Lombardo) sono 310 du cui 23 in terapia intensiva