Area ex Aermacchi, una delle zone più servite dai mezzi pubblici di Varese

«Tengo a premettere che noi non siamo stati coinvolti fin qui, essendo un progetto preliminare. Però posso dire lo stato dell’arte ad oggi in quel punto: perché quella è una delle zone più servite della città». Esordisce così Marco Regazzoni, portavoce di Autolinee Varesine, quando gli chiediamo informazioni sul trasporto pubblico nell’area Ex Aermacchi, che presto verrà interessata da una profonda ristrutturazione.

«Innanzitutto, da via Sanvito passa la E, che è la linea “di punta”, la più importante della città – spiega – Ci sono autobus in media ogni 15 minuti, durante l’orario di apertura delle scuole ogni 8 minuti. Copre l’asse da Bizzozero a Masnago, una linea dritta che attraversa la città e tutti i suoi servizi, e per la sua conformazione è l’unica che può usare i pullman snodati e lunghi 18 metri».

Ma non c’è solo trasporto urbano in quel punto: «Sempre sulla via Sanvito, passano anche due pullman extraurbani: La M che va a Morosolo, che non è una linea superaffollata e nemmeno di lungo tragitto perché serve solo Casciago e Morosolo ma che potrebbe però essere implementata per una tratta interna alla città. L’altra linea extraurbana che passa da via Sanvito è invece la N20 Varese – Angera – Sesto Calende: è una linea dal percorso molto lungo, che connette molti paesi, è tra quelle a maggior frequenza poiché passa ogni ora ed è a maggior numero di persone trasportate».

Su via Crispi invece «passa la linea P: che parte da Valle Olona, percorre viale Valganna, passa dal centro e poi dalla Brunella e, passando da via Crispi va verso il capolinea di Velate. Non è cosi frequente come la E, ma ha una corsa ogni 20 minuti».

È quindi una zona servitissima: «Meglio di quella c’è solo la zona di corso Moro – sottolinea Regazzoni facendo riferimento al pieno centro cittadino – E la sistemazione di via Castoldi può aiutare a congiungere meglio le due grandi vie e più raggiungibili tutte le linee che le attraversano, mentre le previste implementazioni delle fermate sono importanti perché ora sottodimensionate e poco confortevoli per una posizione così strategica».