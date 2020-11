Arriva “Un marziano a Fagnano” e non si integra

Anche il Comune di Fagnano Olona celebra la Giornata internazionale dei diritti dei bambini e degli adolescenti che ricorda la convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989.

E lo fa con la collaborazione della Compagnia teatrale La marmotta che ha realizzato per l’occasione un videoracconto originale “Un marziano a Fagnano”, che arriva in città con la sua astronave, ma non si integra.

Il marziano non sa cosa siano i diritti, non ha neppure calze e cappotto che i bambini gli mostrano, ma non condividono, facendo poi tante domande che restano però senza risposta.

Peccato, per come era partita la storia, avrebbe potuto essere l’occasione per estendere diritti a chi non ne ha invece di limitarsi ad elencarli.