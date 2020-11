Calendari dell’avvento da leggere

Ciao a tutti i miei piccoli lettori!

Oggi vi propongo tantissime idee per passare il mese di dicembre nell’attesa del Natale insieme a bellissimi calendari dell’Avvento. Che non sono solo quelli con dentro i cioccolatini! L’attesa del natale si può vivere e costruire in tanti modi, con storie, decorazioni, suggestioni e varie attività, tutto a base di carta da sfogliare, e trasformare in emozioni.

Aspettando il Natale, 24 storie in giro per il mondo

Cominciamo con “Aspettando il Natale, 24 storie in giro per il mondo”: Babbo Natale in Egitto, impavido mentre consegna regali in un’isola delle Filippine o agile come un gatto mentre si arrampica sulla Muraglia cinese.

Ventiquattro storie davvero pazze in attesa del Natale!

Aspettando il Natale, 24 storie in giro per il mondo

di Vincent Villeminot e Carine Sanson

Jaka book editore – 18 euro

Perfetto dai quattro ai sei anni.

Aspettando Natale

Un libro pop-out pieno di attività coinvolgenti e storie per dare una mano a Babbo Natale a preparare il Natale!

All’interno i personaggi si staccano per ricreare il villaggio di Babbo Natale.

Ci sono anche le ricette!

Aspettando Natale

di Stella Caldwell

IdeeAli editore – € 15

Dai 3 anni ai 6 anni.

Il mio meraviglioso albero di Natale

Continuiamo con “Il mio meraviglioso albero di Natale”, un cartonato con illustrazioni particolareggiate. Poesie e storie natalizie con un albero da costruire e gli addobbi da staccare per creare il tuo albero di Natale.

Il mio meraviglioso albero di Natale

di Camille Garoche

Emme Edizioni – € 24

Dai sette ai dieci anni.

24 storie per aspettare il Natale sotto le stelle

“24 storie per aspettare il Natale sotto le stelle” è perfetto per ricreare l’atmosfera natalizia ogni sera!

24 storie per aspettare il Natale sotto le stelle

di Olivier Dupin

Emme edizioni – € 15,90

Dai 4 anni

Natale nel grande bosco

E non possiamo dimenticare “Natale nel grande bosco”. Gli abitanti del bosco aspettano un personaggio misterioso: il Tomte.

Ventiquattro storie della tradizione scandinava per aspettare la notte più importante con dolcezza.

Natale nel grande bosco

di Ulf Stark

Il gioco di leggere editore – € 30,90

Dai 7 anni

Il Grattalibri. Calendario dell’Avvento. 10 quadretti natalizi da decorare

E ancora “Il Grattalibri. Calendario dell’Avvento. 10 quadretti natalizi da decorare”, noi amanti dei grattalibri non possiamo lasciarcelo scappare!

Un libro dove la magia del natale prende forma e colore grattando un po’ sotto la superficie.

Il Grattalibri. Calendario dell’Avvento. 10 quadretti natalizi da decorare

di Jacqueline Colley

L’Ippocampo editore – € 15,90

Dai 5 anni

Harry Potter. Natale a Hogwarts

Ma il migliore di tutti, quello magico, il più bello è sempre suo. Di Harry Potter.

“Natale a Hogwarts” è un pop-up con finestrelle meraviglioso.

Quando lo apri un albero tridimensionale enorme aspetta solo di essere decorato. Come? Basta aprire le caselline. Una al giorno, dal primo di dicembre.

Cosa state aspettando? Mancano pochissimi giorni, correte a prenderlo in libreria!