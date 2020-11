Carabinieri in centro a Varese, “punto di ascolto” in via Romagnosi

Un “punto di ascolto” nel cuore della Città Giardino. L’ex Ufficio del turismo di via Romagnosi è pronto ad accogliere i Carabinieri di Varese, che potranno così assicurare, in pieno centro, un ulteriore servizio ai cittadini. L’assegnazione dello spazio all’Arma e alla sezione cittadina dell’Associazione nazionale Carabinieri è stata decisa dalla Giunta di Palazzo Estense e, nelle prossime settimane, sono previsti gli interventi necessari ad adeguare la struttura.

«Più sicurezza nel centro della città». Con queste parole il sindaco Davide Galimberti accompagna l’annuncio della nuova destinazione dei locali. «Negli scorsi giorni – prosegue il sindaco – abbiamo più volte sottolineato l’impegno e la disponibilità dell’Arma, così come di tutti i nostri militari e delle forze dell’ordine, in questo difficile momento che stiamo attraversando. La presenza e il supporto dei carabinieri sono sempre stati determinanti, ma ancor più lo sono in circostanze di prova come quelle che stiamo affrontando. La decisione di assegnare a loro e all’Associazione nazionale l’ex Ufficio del turismo, donato al Comune dalla famiglia Roncati Pomi cui va un particolare ringraziamento, nasce proprio dalla volontà di dare ai carabinieri e, di conseguenza, a tutti varesini un appoggio sicuro nel cuore del centro storico. Una novità con cui si vuole incentivare una maggiore vicinanza tra Arma e popolazione e ulteriori proficui scambi informativi».

Oltre al punto di ascolto dell’Arma, la nuova sede di via Romagnosi ospiterà, come anticipato, anche la sezione varesina dell’Associazione nazionale Carabinieri.

«Sono molto grato all’amministrazione comunale e al sindaco Galimberti – afferma il tenente Roberto Leonardi, presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri, sezione di Varese – perché in questo momento d’intensa attività da parte del gruppo volontari impegnato nell’emergenza Covid-19 era molto importante avere una sede come base logistica e operativa. Sono poi contento per questa ulteriore sinergia tra la mia associazione e il Comando provinciale dei Carabinieri di Varese; la condivisione di uno spazio tra carabinieri in servizio e carabinieri in congedo, comunque e sempre al servizio dei cittadini, è la prova infatti che si è carabinieri per sempre, sia durante, sia dopo la fine servizio».

«In questi anni – conclude Galimberti – non è mai mancato il supporto dell’Arma con attività coordinate nel cuore di Varese e, soprattutto, con la presenza costante dei carabinieri di quartiere. Poter contare su un “servizio di ascolto” in via Romagnosi permetterà ora ai militari di incrementare la loro prossimità ai commercianti, ai turisti e ai numerosi frequentatori del centro, che si potranno rivolgere ai carabinieri per instaurare un dialogo confidenziale, formulare quesiti, ricevere indicazioni e consigli utili o indirizzare eventuali segnalazioni».