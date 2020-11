Castelseprio, “trasmettete online il consiglio comunale”

«Trasmettete il consiglio comunale online». La richiesta riguarda il Comune di Castelseprio: l’hanno presentata Sara Canavesi, Veronica Casotto ed Elena Saporiti, consiglieri del gruppo Castelseprio che vorrei, all’opposizione.

L’istanza chiede al sindaco Silvano Martelozzo “di intraprendere tutte le azioni necessarie per predisporre ed assicurare alla cittadinanza il servizio di riprese in streaming delle sedute consiliari, già dalla prossima adunanza, e garantire la pubblica diffusione in diretta streaming” e anche con possibilità di visione successiva da parte dei cittadini.

Le consigliere di Castelseprio che vorrei sottolineano che la trasmissione «favorisce la puntuale informazione dei cittadini, anche di coloro i quali, per problemi di salute, di lavoro, famigliari, non possono partecipare direttamente» alle sedute, «garantisce la trasparenza del lavoro del consiglio» e favorisce una partecipazione necessaria anche in questa fase di emergenza sanitaria.

La trasmissione del consiglio è una realtà da tempo nelle maggiori città della provincia e anche in diversi Comuni di medie dimensioni. La visione in diretta non è sempre caratterizzata da numeri alti, ma sicuramente maggiori rispetto alla partecipazione “fisica” al consiglio: soprattutto nei momenti iniziali (nelle fasi del question time e delle comunicazioni, che almeno nelle città richiede da mezz’ora a un’ora) si registra spesso una buona partecipazione, perché si trattano argomenti d’attualità o di più immediato interesse per il cittadino medio.

Il tutto, sottolinea ancora Castelseprio che vorrei, è «attuabile con l’impegno di limitatissime risorse economiche per l’ente»

Castelseprio che vorrei sottolinea anche che esiste una prima disponibilità dell’amministrazione: «Abbiamo proposto quanto sopra direttamente al sindaco, che si è mostrato favorevolmente interessato. Attendiamo di ricevere risposta formale e di vedere attuato quanto proposto».