Cento nuovi parcheggi in via Carcano a Varese

Cento nuovi parcheggi. Via Carcano raddoppia o quasi: a due mesi dalle operazioni di abbattimento dei ruderi che sorgevano accanto al già esistente parcheggio, la Giunta di Palazzo Estense ha dato questa mattina il via libera all’estensione all’area di sosta.

«Sono parcheggi – afferma l’assessore a Mobilità e Pianificazione territoriale Andrea Civati – che andranno a beneficio del quartiere, del commercio e di tutto il bacino delle stazioni; un intervento che è stato sollecitato anche dalla Cabina di regia per la ripartenza di Varese. La rigenerazione urbana viene attuata anche grazie a usi temporanei che tornano a valorizzare aree abbandonate da decenni come la ex Traferri».

«L’ampliamento condiviso dell’area di sosta in via Carcano – le parole dell’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – è un esempio concreto della collaborazione che in Cabina di regia stiamo portando avanti tra Amministrazione e operatori economici del territorio. Piccoli grandi interventi che ci aiutano e ci aiuteranno a fronteggiare sia il difficile momento attuale sia i mesi vivremo nell’immediato futuro».

Anche i nuovi stalli saranno regolati con la stessa tariffa di quelli attuali: 2 euro al giorno.