“Ciao grande faggio, ci mancherai”. I saluti dei bimbi di Inarzo all’albero malato

Il grande faggio è malato e quindi si decide di abbatterlo. Ma i bambini della scuolina “Ugo Bassi” di Inarzo, con l’aiuto delle maestre, lo salutano con tanti bigliettini attaccati alla rete del cancello che delimita il campo di basket della parrocchia, di fianco alla scuola materna.

Messaggi tenerissimi per ricordare i momento trascorsi insieme. Tobias dice “Ciao albero, quando sei caduto mi è venuta un po’ di tristezza nel corpo. Ti faccio tante coccole. Un cuore grande”. Un’idea davvero bella per insegnare ai bambini l’importanza della natura e del rispetto che dobbiamo portarle. Il faggio non solo era malato ma le sue radici spingevano sul muro in sasso e stava rischiando di farlo crollare. Non c’era quindi altra soluzione. “Questo albero era il più bello di tutti perché ci parlava nell’orecchio – dice Lorenzo – Si sentiva la sua voce leggera”