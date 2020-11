Il coraggio delle parole: Samarate loves books contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’associazione culturale di Samarate, Samarate loves books, propone delle riflessioni sul potere delle parole per contrastare la violenza di genere: “Il coraggio delle parole”.

L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle ore 21 sulla pagina Facebook dell’associazione e sul canale YouTube.

«Anche quest’anno la nostra associazione vuole celebrare questa importante ricorrenza con lo stile che la contraddistingue: partendo dalle parole, lette, rielaborate e riprodotte in un video di letture ad alta voce.

I casi di cronaca purtroppo ci raccontano quanto la violenza domestica sia aumentato durante questo periodo di forzata permanenza in casa e noi abbiamo sentito il dovere di esserci, anche a distanza, per non tacere mai di fronte alla violenza sulle donne», spiega Consuelo Sozzi.