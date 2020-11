Covid, a Ranco scendono i positivi: “Nessun caso negli ultimi quattro giorni”

Migliorano a Ranco i dati relativi all’emergenza sanitaria covid-19. Nella cittadina sul Lago Maggiore scende il numero dei contagiati e, parallelamente, aumenta il numero delle persone guarite.

Come confermato questa mattina, lunedì 23 novembre, dal sindaco Francesco Cerutti i casi positivi sono infatti 18 (erano 24 lo scorso 16 novembre), mentre i guariti 26.

«Il dato interessante – sottolinea il primo cittadino – è che negli ultimi quattro giorni non sono stati registrati nuovi casi. Questo vuol dire che le misure adottate per limitare la diffusione del contagio e il relativo rispetto delle regole funzionano».

«Si fa un accorato appello – conclude Cerutti – a non abbassare la guardia e al senso di responsabilità di ciascuno per evitare che la situazione torni a peggiorare e i contagi ad aumentare. Se dovesse succedere i tempi per uscire dalla pandemia si allungherebbero e sarebbe una sciagura per tutti».