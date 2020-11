Cuveglio, il battesimo civico via “app”

«Vi consegniamo oggi simbolicamente, ma appena possibile lo faremo di persona, ciò che riteniamo il cuore della nostra Italia, cuore al quale tanti giovani, come voi, in passato, hanno sacrificato la vita riconoscendo in esso un ideale irrinunciabile».

Il battesimo civico ai tempi del covid. Sarà questo il messaggio che il sindaco di CUveglio indirizzerà ai giovanissimi cittadini che si affacciano al piano godimento dei loro diritti civili e politici con l’arrivo della maggiore età.

È, appunto, il momento di approdo ai tanto attesi 18 anni che quest’anno non potrà venir seguito in presenza ma solo a distanza, attraverso un servizio via “app“ che il Comune di Cuveglio mette a disposizione dei ragazzi.

Luca, Simone, Mhaire, Aurora, Valentina, Nicolas, Luca, Alice, Martina, Dylan, Noemi, Maresa, Federico, Ruben, Badr, Manuel, Gabriele, Emanuela, Francesco, Manuel, Mattia, Andrea, Lisa, Anna, Beatrice, Giorgio, Fabio, Alyssa, Federico e Martina: sono tutti invitati a collegarsi sabato 7 novembre alle ore 11:00 all’app MyCity di Cuveglio per un saluto di benvenuto da parte di tutta l’Amministrazione.

«Avrei voluto incontravi tutti e conoscervi personalmente, ma le attuali normative non lo permettono», scrive il sindaco Francesco Paglia, ma «stiamo vivendo un momento molto difficile, ciò che sino a ieri consideravamo un dato scontato inalienabile, quasi un diritto come la salute, il lavoro, la possibilità di viaggiare, oggi è messo in discussione. Oggi ci sono chieste grandi rinunce, le nostre certezze vacillano e così a volte, la paura ci assale».

«Siate tra voi uniti, guardate avanti, non lasciatevi fermare né dagli insuccessi né dalle difficoltà, tutto concorre a formarvi uomini e donne forti, costruttori del vostro futuro e della società in cui vivete», conclude il primo cittadino.