Elezioni Usa, lo spoglio è ancora in corso. Ma Trump sorride

Mentre scriviamo, intorno alle 7 del mattino ora italiana, il New York Times assegna 223 grandi elettori a Joe Biden e 212 a Donald Trump. Ma se il primo ha appena dichiarato «vinceremo, servirà solo più tempo per contare i voti», il secondo ha tutte le ragioni per rimanere ottimista rispetto all’esito di queste elezioni.

Intanto perché ha vinto in Florida, stato per lui fondamentale per garantirsi la possibilità di una rielezione. E si è anche aggiudicato l’Ohio, altro swing state. Non solo. Come riporta infatti sempre il Nyt, si è aggiudicato non solo quegli stati in cui i sondaggi prevedevano una sua vittoria di misura. Ma anche quelli definiti toss up, ovvero difficili da prevedere: oltre ai due già citati, ha vinto in Iowa. Ma è avanti in Texas, Georgia e North Carolina.

Non solo. Il presidente uscente è in vantaggio anche in alcuni stati nei quali ci si attendeva una vittoria, seppure con um margine ristretto, da parte di Biden. Wisconsin, Michigan e soprattutto Pennsylvania, uno stato a cui vittoria è centrale per il candidato democratico (ci sarebbe anche il Nevada, ma al momento è stato scrutinato appena il 3% dei voti).

Lo stato di Philadelphia merita, però, un discorso a parte. Con il 64% delle schede scrutinate, Trump ha un vantaggio di 14,6 punti percentuali (circa 670mila voti). Ma c’è il problema del voto postale. Le autorità locali hanno dichiarato che i risultati di 275mila schede già ricevute non saranno inserite nel totale prima di qualche giorno. Non solo: c’è da capire cosa succederà con le schede spedite ma ancora non consegnate.

La Corte suprema della Pennsylvania ha stabilito che debbano essere considerate tutte quelle che arriveranno entro il 6 novembre, ma Trump ha già minacciato un ricorso. Insomma, per avere un risultato definitivo potrebbe volerci ancora del tempo. Intanto, però, per l’inquilino della Casa Bianca è ancora presto per pensare ad un trasloco.

Foto di F. Muhammad da Pixabay