Fine settimana di sole e bel tempo autunnale

Un fronte freddo ha attraversato nella notte di venerdì il Nord Italia e si allontana ormai verso sud richiamando oggi temporaneamente aria più fresca e secca da Nord. Secondo il Centro Geofisico Prealpino nei prossimi giorni ci sarà il ritorno di condizioni anticicloniche con bel tempo autunnale e nuovamente formazione di inversione termica, clima più mite in montagna con stagnazione di nebbie e inquinanti in pianura.

Venerdì sarà soleggiato e limpido. Al mattino residua nuvolosità sulla bassa pianura e all’Est in spostamento verso Sud. Ventilato da Nord su Alpi, Prealpi e Garda. Rialzo termico per favonio in area pedemontana. In serata nuovamente qualche banco di nebbia sui luoghi umidi.

Sabato soleggiato ma più fresco. Al mattino possibile presenza di qualche banco nuvoloso lungo le Prealpi e sul Piemonte. Brinate all’alba.

Domenica soleggiato con velature, più estese su Alpi e Prealpi. Temperature massime in rialzo. Nuovamente inversione termica e mite per la stagione in montagna. Durante la notte banchi di nebbia sui luoghi umidi e brina sulle brughiere.

La tendenza prevede lunedì 23 Novembre: abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi più estesi all’Est. Asciutto. Inversione termica. Banchi di nebbia nella notte. Martedì 24 Novembre: soleggiato. Brina notturna, mite in giornata e in montagna. Nebbie sulla bassa pianura anche persistenti.