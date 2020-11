Fisco: “Targa distrutta: un gesto vile da condannare fermamente”

Il vile gesto che ha distrutto la targa in memoria delle vittime omosessuali perseguitate dal nazifascismo deve essere condannato fermamente. Da consigliere comunale e da semplice cittadino voglio esprimere la massima solidarietà ad Arcigay Varese e a tutta la sua comunità.

Questo triste episodio ci deve far riflettere di quanto ancora oggi sia presente, anche sul nostro territorio, l’odioso fenomeno della discriminazione e di quanto sia necessaria una legge, come quella presentata dal Deputato Zan, che lo contrasti in maniera vigorosa.

Sono orgoglioso di avere presentato un ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale proprio a sostegno di questa proposta e chi negli ultimi giorni a mezzo stampa l’ha definita inutile e fuori luogo mi auguro, a fronte di questo gesto, si possa ricredere.

L’atto vandalico dimostra l’importanza di discutere e promuovere una forte sensibilizzazione contro le discriminazioni a tutti i livelli istituzionali affinché situazioni del genere non ricapitino mai più. La risposta più bella e immediata che però possiamo dare è quella di aderire alla raccolta fondi per ricostruire la targa il prima possibile.

Giacomo Fisco

Consigliere comunale PD

Varese