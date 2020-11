“Un gesto vigliacco”. L’Anpi provinciale esprime solidarietà all’Arcigay di Varese

Ester Maria De Tomasi presidente dell’Anpi provinciale esprime solidarietà all’Arcigay per il gesto vandalico alla targa in ricordo degli omosessuali perseguitati dal nazifascismo.

Esprimiamo solidarietà ad Arcigay Varese per questo atto vigliacco. Per Anpi provinciale Varese Nel 2018 ignoti trafugarono la targa in memoria di Giorgio Perlasca, nobile figura che salvò più di cinquemila ebrei dalla deportazione. Anni prima la stessa targa fu oggetto di vandalismo. Ora se la sono presa con la targa dedicata ai triangoli rosa posta all’interno dei giardini Estensi. Gesti vigliacchi. Chi colpisce la memoria non ha futuro! Continueremo a lavorare affinché resti viva nel tempo la memoria storica e le nuove generazioni possano venire a conoscenza dei tragici fatti della deportazione e delle aberranti azioni con cui si concretizzò l’oppressione nazifascista. Esprimiamo solidarietà ad Arcigay Varese per questo atto vigliacco.

Per Anpi provinciale Varese