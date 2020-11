Il Forum economico italo-tedesco sarà in digitale

Anche quest’anno torna il tradizionale Forum economico Italo-Tedesco, in programma per mercoledì 18 novembre 2020. Al centro dell’agenda di quest’anno ci sarà il tema del cambiamento, riferito tanto al mondo economico quanto alla società. Il 2020 è stato segnato da un’emergenza sanitaria mondiale senza eguali nell’ultimo secolo, con conseguenti impatti sull’economia su scala globale.

La stessa società sta cambiando radicalmente, sviluppando nuove modalità di approccio al consumo, al lavoro e alle relazioni interpersonali. In questo contesto, solo chi saprà abbracciare il cambiamento mettendo in discussione il proprio modello di business potrà porre le basi per la propria sopravvivenza. In tale prospettiva il Forum 2020 porterà su palco rappresentanti delle imprese e della ricerca per riflettere sui nuovi trend accelerati dal Coronavirus, partendo dalle sfide vissute dalle imprese per approdare a nuovi paradigmi.

Nel corso del convegno verrà presentato inoltre in anteprima lo studio “Embracing change to restart after the crisis: Italia e Germania fra piani d’azione e opportunità di crescita” condotto da AHK Italien in collaborazione con KPMG.

Per la prima volta il Forum si terrà in forma digitale sulla nuova piattaforma AHKdigitalevents e potrà essere seguito in streaming da tutta la business community in Italia e Germania.

Per iscrizioni:

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/14-forum-economico-italo-tedesco

12:40 Presentazione studio AHK Italien in collaborazione con KPMG Embracing change to restart after the crisis: Italia e Germania fra piani d’azione e opportunità di crescita

Jörg Buck, Consigliere Delegato AHK Italien

Davide Saredi, Associate partner KPMG Italy

13:00 Panel discussion Ready to restart? Recovery e nuovi modelli per la ripartenza

• Roberto Parazzini, Chief country officer e Presidente del Consiglio di Amministrazione Deutsche Bank SpA

• Marco Lazzoni, Managing director MAN Truck & Bus Italia SpA

• Enrico Borgarello, Direttore Global Product Innovation Heidelberg Cement Group & Italcementi SpA

• Martin Corato, Country manager Wilo Italia Srl