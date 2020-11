Gel, mascherine, termometri. Un negozio cinese le regala ai dipendenti del Comune di Castellanza

Mascherine, termometri a raggi infrarossi, spray disinfettante, salviettine igienizzanti, gel mani, e altro materiale per igienizzare gli ambienti a disposizione del Comune di Castellanza. Le ha donate il nuovo punto vendita Plus Shopping di viale Borri a Castellanza.

Un dono molto gradito che è stato consegnato questa mattina dal titolare della ditta Plus Shopping, Shen Ping, accompagnato dal responsabile del punto vendita di Castellanza, al Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini.

Il titolare del nuovo negozio ha incontrato in Municipio e consegnato personalmente nelle mani del sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, una fornitura di materiale igienizzante che va dalle mascherine chirurgiche, ai termometri a raggi infrarossi, allo spray disinfettante per superfici, al gel disinfettante per le mani.

Il materiale sarà distribuito tra i dipendenti del Comune e i volontari che continuano a lavorare in questa situazione di emergenza e verrà utilizzato per la sanificazione degli spazi e dei luoghi pubblici.

«Ringrazio il sig. Shen Ping – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – per questa testimonianza di vicinanza alla città di Castellanza e l’attenzione che sta dimostrando nei confronti del nostro Comune. Un gesto di solidarietà nei nostri confronti da parte di chi ha già attraversato questa emergenza».