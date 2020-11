Incendio a Cedrate di Gallarate

Incendio in un piccolo capannone industriale a Gallarate in via San Giorgio, nel quartiere Cedrate.

(foto d’archivio)

L’allarme è scattato intorno alle 15.40, in un laboratorio artigianale: sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco (allertato anche un mezzo del 118 in via precauzionale).

Lo stabile interessato si trova poco distante dalla fabbrica chimica che era stata danneggiata da un vasto incendio a marzo, in quell’occasione visibile da molto lontano.