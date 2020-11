Induno Olona: piano per il diritto allo studio e servizi sociali in Consiglio comunale

(Immagine di repertorio, foto di Luca Leone) – È convocato per martedì 10 novembre alle 18.30 il Consiglio comunale di Induno Olona.

La riunione si svolgerà in videoconferenza come previsto dalle misure anti Covid.

All’ordine del giorno la relazione per l’affidamento del servizio di igiene urbana, l’esame e approvazione della convenzione per la funzione associata del servizio sociale e per l’attivazione di servizi in ambito sociale per il periodo 2020-2023 e infine verrà discusso ed approvato il piano per il diritto allo studio 2020-2021.

La riunione del Consiglio verrà successivamente pubblicata in differita sul sito del Comune.