Interruzione dell’energia programmata a Cassano Magnago

Una mattina con cinque ore di interruzione dell’energia elettrica, nella zona tra centro di Cassano Magnago e prima periferia di Sant’Anna: succederà mercoledì mattina, 25 novembre 2020.

Il comune di Cassano informa che si tratta di lavori di E-distribuzione sui loro impianti.

L’interruzione interesserà la fascia tra le ore 8:30 e le ore 13:30 di mercoledì.

Il disagio riguarda queste vie:

– via Mazzel 16, da 16/c a 18; dal 18/b a 18/d; 22, da 22/b a 22/c;

– via Marconi 36, 29, da 33 a 37, da 41 a 47, 51, sn;

– via Oberdan da 6 a 8;

– via Volta da 1 a 3.