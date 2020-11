Libri “a domicilio”, a Malnate i libri arrivano a casa

Anche la cultura passa al delivery! Forse non sarà un bene di prima necessità, ma proprio in questi periodi di lockdown un buon libro può fare una grande compagnia a grandi e bambini e offrire alla mente un pò di evasione. Per alcuni potrebbe proprio essere l’occasione per avvicinarsi per la prima volta alla lettura, visto che magari c’è più tempo libero a disposizione.

La Biblioteca di Malnate si è quindi organizzata con un servizio di consegna a domicilio. Da lunedì 30 novembre parte il servizio “Prestito a domicilio”, offerto gratuitamente grazie al lavoro di addetti e volontari che gestiranno le richieste per via telematica e consegneranno a domicilio i libri richiesti, in massima sicurezza come previsto dalle norme anit-covid.

Il funzionamento è molto semplice: basta scrivere una mail a biblioteca@comune.malnate.va.it o telefonare al 0332427729 (lunedì mattina, martedì e giovedì sia mattina che pomeriggio) indicando nome cognome e titolo del libro richiesto. Qui potete sfogliare il catalogo libri disponibili (LINK)

Il bibliotecario confermerà la disponibilità del libro e il giorno di consegna. Il servizio a domicilio sarà attivo sicuramente fino a Natale, e non è necessario per ora riconsegnare i libri, i resi sono infatti posticipati a quando la biblioteca potrà riaprire e si potranno riportare di persona.