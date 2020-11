Macchine da caffè espresso: ecco le migliori del momento

Una buona macchina da caffè espresso in casa ed in ufficio è fondamentale, soprattutto per superare quelle giornate interminabili dell’autunno o per rendere più gradevole il risveglio. Il nostro Paese conta una media davvero elevata di consumatori ed estimatori di caffè per cui la distribuzione di moka e di macchine da caffè espresso è pari a tre pezzi ogni cinque abitanti. Quindi il caffè è una bevanda irrinunciabile e che, come tale, merita solo la miglior macchina da cui sgorgherà nella tazzina. Oggi ti daremo qualche consiglio d’acquisto sulle migliori macchine da caffè in base alla classifica 2020 dell’esperto Andrea Pilotti per portarti a casa il miglior affare sul mercato.

Marchi e brand: chi scegliere

I marchi che spopolano sul mercato delle macchine da caffè espresso sono De’Longhi, Gaggia, Beko e Philips. Stiamo parlando di brand molto noti specializzati nella produzione di qualsiasi accessorio o elettrometrico destinato all’uso domestico. Questi marchi offrono anche semplicità d’uso e praticità ma anche una grande cura del design del corpo macchina. Stiamo parlando di macchine che promettono elevate prestazioni, materie prime pregiate e caffè di gran qualità. Il brand non è sempre la voce più importante per la scelta della macchina da caffè espresso ma è sicuramente un valore che ha il suo peso, specialmente se tra questi ce n’è uno con cui in passato ti sei trovato molto bene per prezzi, assistenza e qualità del prodotto.

Prezzo e valore non sono la stessa cosa

Quando devi fare un acquisto la prima attenzione a cui volgerai lo sguardo sarà sicuramente il prezzo e non c’è nulla di male in questo. Tuttavia sarebbe più conveniente acquistare un bene ragionando sul suo valore e, quindi, sul rapporto qualità/prezzo. Questo significa che per determinare se un prezzo è accettabile per te dovrai cercare di determinare la qualità del bene a cui sei interessato, valutando le caratteristiche della macchina da caffè espresso, i consumi, la potenza, gli accessori e gli eventuali strumenti in dotazione. A queste informazioni si aggiunge la grandezza del corpo, l’ingombro in cucina e l’abbinamento con il resto dell’arredo.

Macinatura, potenza, dotazione di base

La macinatura è il sistema automatico che riduce in polvere i chicchi tostati ed è una funzione fondamentale per ottenere un ottimo caffè. Assicurati che la macchina che sceglierai sia dotata di lame in acciaio inox e di componenti in ceramica per evitare lo spiacevole retrogusto del caffè bruciato. Per questo i materiali sono importantissimi dato che devono resistere ad elevate temperature e a umidità e vapore nel tempo. Anche la potenza è un valore importante per controllare i consumi elettrici e le funzioni di risparmio di energia e di acqua. Infine controlla la dotazione di cui potrai beneficiare optando tra le funzioni di scalda-tazza, di decalcificazione, di macinazione e di lancia da vapore se ami anche il cappuccino. Valutando queste informazioni avrai sempre la certezza di scegliere il miglior modello di macchina per caffè espresso per te.