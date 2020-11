Marnate e Saronno piangono Don Angelo Ceriani

Si è spento all’età di 76 anni don Angelo Ceriani, amato sacerdote che dal 1994 al 2012 era stato il parroco di Marnate, per poi raggiungere Saronno per il ruolo di vicario nella chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo. Una figura capace di far sentire amato chi lo circondava: a Marnate c’è chi ricorda come il 1 settembre 2012, celebrò il matrimonio di due giovani due ore prima del trasferimento ufficiale a Saronno, accontentando la coppia di novelli sposi che ci teneva ad averlo come celebrante.

Lo scorso giugno, in occasione della festività del Corpus Domini, era tornato a Marnate per festeggiare il 50esimo di sacerdozio, contornato dall’affetto dei suoi ex parrocchiani. Per l’occasione, oltre a don Franco Bernini, alla Celebrazione eucaristica erano intervenuti don Stefano Guidi e gli amministratori locali del presente e del passato, il sindaco Elisabetta Galli e gli ex sindaci Celestino Cerana e Marco Scazzosi. Don Angelo, emozionato e con l’immancabile sorriso gentile, era stato circondato da tanta gratitudine e rispetto; oggi la notizia della sua scomparsa rattrista tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno potuto apprezzare le sue doti di sacerdote e di uomo.