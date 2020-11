Morta Ornella Colombo Bianchi, anima della Rasa

Era l’emblema della vitalità, ma questo orribile 2020 si è portato via anche lei, “L’Ornella”.

Ornella Colombo Bianchi era l’anima e la fondatrice, insieme a Chiara Comparoni, del mercatino di Natale della Rasa: non solo organizzatrice, ma anche “regista” delle bancarelle di alta qualità che si proponevano ogni anno.

Ornella era anche una volontaria appassionata di Africa Mission, per cui aveva organizzato persino delle sfilate di moda africana.

Ma soprattutto era una vera colonna portante della frazione di Varese, dove gestiva con il marito il bar Tabacchi Bianchi, noto anche per i suoi sontuosi pranzi serviti sul retro.

In molti ricorderanno la sua capacità gestionale e generosità, spezzata da una malattia che l’ha portata via in pochi giorni.