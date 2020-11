Pedala con i Campioni, si comincia con due eventi a distanza

Scatta quest’oggi – seppure in formato “a distanza” – la “Pedala con i Campioni”, tradizionale appuntamento con il ciclismo “popolare” varesino arrivato alla sua 21a edizione. In attesa di capire se sarà possibile tenere la classica pedalata dell’8 dicembre con partenza e arrivo a Brinzio e, eventualmente, con quali modalità, gli organizzatori hanno previsto due appuntamenti virtuali, il primo dei quali questa sera, venerdì 27 novembre.

Dalle 18,30 è infatti possibile partecipare a una pedalata virtuale sulla piattaforma gratuita Rouvy, con le iscrizioni che possono essere effettuate attraverso Endu, CLICCANDO QUI. Domenica 29 invece si replica su Facebook, con una pedalata “indoor” in diretta sul gruppo di Evelina Zanda, Evy’sTraining@Home (lo trovate QUI).

Come sempre, la “Pedala con i Campioni” è evento voluto dagli ex corridori professionisti della provincia di Varese che da ventuno anni portano avanti uno scopo benefico con la collaborazione di alcune società sportive del territorio; da qualche anno la manifestazione è tesa anche a ricordare un grande del ciclismo come Michele Scarponi. Per il 2020 è stato scelto di sostenere l’Associazione Medici Sportivi Varesini: chi si iscrive facendo una donazione riceverà a prescindere il “pacco gara” previsto per la pedalata.

L’adesione si raccoglie iscrivendosi e versando la quota di 10 euro o facendo una donazione sul conto della S.C. Orinese asd, aperto al Credito Valtellinese di Cocquio Trevisago con IBAN IT68J 05216 50680 000000002073; nella causale va segnalata la dicitura “Pedala con i Campioni” oltre al proprio nominativo.