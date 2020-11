Pentole Ghisanativa: la natura dà più gusto a ogni piatto

Eco-sostenibile e Made in Italy, Ghisanativa è la linea di strumenti di cottura che interpreta il futuro della cucina coniugando tecniche all’avanguardia con il valore dell’ossido-riduzione della cultura etrusca. Pentole, piastre e fornelloni in ghisa naturale che esaltano aromi e gusto di ogni piatto, per una cucina fatta di sapori autentici.

Ogni articolo è realizzato partendo dalla fusione di pani di ghisa certificata, soggetti a un processo di lavorazione artigianale. Il progetto porta la firma di Fonderia Finco e riscrive il concetto di cucina in una chiave sostenibile e salutare.

Ghisa naturale per alte prestazioni che esaltano il sapore, nel rispetto dell’ambiente

Quelli di Ghisanativa si distinguono da tutti gli altri strumenti di cottura per le eccellenti prestazioni tecniche, oltre che per l’assenza di metalli pesanti. Le peculiari caratteristiche della ghisa naturale non richiedono rivestimenti chimici né sintetici, come PFOA, PTFE e PFAS.

La composizione in ferro, silicio e carbonio assicura un perfetto irradiamento del calore, che consente di cuocere carne, pesce e verdure in maniera salutare. E per garantire la completa assenza di metalli pesanti, ogni lotto di prodotti viene misurato allo spettrometro ad emissione ottica.

La ghisa naturale di Ghisanativa resiste a temperature altissime senza sfogliarsi, né deformarsi. I prodotti sono quindi ideali per cottura alla griglia, su brace o carbone, oltre che per quella su fornelli a gas, fonti di calore elettriche e ad induzione. Una versatilità che oltre all’ambito professionale consente l’uso amatoriale, per i veri amanti dei sapori dell’alta cucina.

Fonderia Finco ha curato ogni aspetto di Ghisanativa affinché pentole e piastre non modifichino il sapore e la commestibilità degli alimenti. Un vantaggio che non si ritrova nei comuni strumenti di cottura. Le pentole in acciaio inox, ad esempio, contengono cromo e nickel: metalli pesanti che il nostro organismo tollera solo in quantità ridotte. Mentre quelle in alluminio e rame sono solitamente ricoperte da uno strato di ossido, che se scalfito o eroso contamina il cibo.

L’assenza di smalti e rivestimenti permette la cottura degli alimenti a diretto contatto con la ghisa, ottimizzando la reazione di Maillard (ovvero i fenomeni che seguono l’interazione di proteine e zuccheri nel corso della cottura) per esaltare croccantezza, sapore e aroma delle pietanze.