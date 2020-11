Perde il controllo e finisce contro un muro a Cadrezzate

È stato portato in codice verde in ospedale il 21enne che nella serata di lunedì 16 novembre ha perso il controllo della propria autovettura finendo contro un muro.

Sono ancora da stabilire le cause dell’incidente avvenuto a Cadrezzate, in via Mogno, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente ha perso il controllo finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada; gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.