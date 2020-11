Come preparare (in maniera impeccabile) un pacco da spedire

Al giorno d’oggi le distanze sono state davvero abbattute: scegliendo una spedizione veloce, è possibile recapitare un oggetto in qualunque parte del mondo in pochissime ore. Le principali compagnie di spedizione internazionali ti offrono la possibilità di spedire in maniera incredibilmente comoda, facile e, soprattutto, economica. Inoltre, grazie a siti come ParcelABC, potrai comparare i prezzi dei vari corrieri e scegliere la tipologia di spedizione più adatta alle tue esigenze. Insomma, davvero un gioco da ragazzi.

In ogni caso, ci sono alcune regole da seguire con attenzione per non rischiare di commettere errori nella preparazione del pacco. Vediamole insieme:

Fare attenzione agli oggetti vietati

Bisogna tenere sempre a mente che non tutto può essere spedito; la lista degli oggetti “proibiti” è piuttosto lunga, e per essere certi di non incappare in qualche problema, sarebbe consigliabile consultare con attenzione i regolamenti della compagnia di spedizione a cui ci stiamo affidando, come anche le indicazioni fornite dagli stati in cui il pacco transiterà (e non solo quello si partenza e di arrivo). Ecco una lista non esaustiva di oggetti vietati nella maggior parte dei casi:

oggetti di valore (preziosi, grosse somme di denaro, carte di credito o documenti sensibili) armi, munizioni, esplosivi, magneti cibi deperibili, piante o specie animali qualsiasi oggetto considerato illegale in almeno uno dei paesi di transito del pacco

Preparare il pacco in maniera corretta

È fondamentale preparare il pacco da spedire con attenzione e con tutta calma, assicurandosi che gli oggetti posti al suo interno siano al sicuro, soprattutto nel caso siano particolarmente fragili. Le dimensioni della scatola devono essere rapportate ed idonee al tipo di prodotto che dobbiamo spedire: una scatola troppo grande potrebbe lasciare all’oggetto troppo spazio per muoversi (e rendere difficile un corretto imballaggio), mentre una scatole di dimensioni troppo ridotte potrebbe rischiare di rompersi oppure aprirsi inavvertitamente.

Dopo aver messo l’oggetto da spedire nello scatolone, è necessario proteggere il contenuto con materiali adatti per attutire gli urti, inevitabili durante uno spostamento, soprattutto se molto lungo. È meglio non improvvisare ma acquistare del materiale idoneo per gli imballaggi, come il polistirolo (disponibile in diversi formati) o il pluriball. La scatola dovrà, infine, essere chiusa in maniera ermetica: è importante utilizzare del nastro molto resistente e non limitarsi ad un solo strato. Com’è noto, inoltre, dovranno essere coperte tutte le scritte superflue presenti sulla scatola.

L’indirizzo deve essere chiaro e completo

Naturalmente è fondamentale fornire un indirizzo valido sia del mittente che del destinatario. I pacchi che non arrivano a destinazione a causa di indirizzi incompleti o errati sono moltissimi: sarebbe opportuno accertarsi che l’indirizzo che possediamo sia corretto e che la persona a cui dobbiamo spedire il pacco abiti ancora nella residenza indicata. Per una maggiore sicurezza è consigliabile fornire sempre il numero di telefono sia del mittente che del destinatario, soprattutto nel caso in cui il luogo da raggiungere sia disagiato oppure la destinazione sia un luogo pubblico oppure un ufficio.