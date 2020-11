Rapina in banca a Milano: i ladri fuggiti usando le fogne

Rapina pirotecnica a una banca di Milano, il Crédit Agricole che si trova in via Stoppani angolo piazza Ascoli, nella zona di Città Studi (a poche centinaia di metri ci sono il Politecnico e altre facoltà): l’azione è iniziata poco dopo le 8,30 e si è conclusa con la fuga dei malviventi che – secondo le prime notizie – avrebbero utilizzato la rete fognaria per far perdere le proprie tracce. (foto VareseNews)

Ad agire un gruppo di 6 o 7 malviventi che sono riusciti a scappare dopo aver rubato alcune cassette di sicurezza dal caveau; all’interno della banca c’è stata una breve colluttazione con il direttore, rimasto leggermente ferito.

L’accesso alla piazza è stato chiuso dalle forze dell’ordine accorse numerose sul posto: gli agenti hanno circondato l’edificio. Al momento non risultano feriti: in un primo momento è sembrato che vi fossero degli ostaggi tra i dipendenti ma la notizia non è stata confermata; non c’erano invece clienti all’interno dei locali.

Sul posto – come si vede nel video pubblicato su Twitter da Monica Napoli (giornalista di SkyTg24) – anche i tecnici del servizio idrico municipale che stanno collaborando con le forze dell’ordine per individuare con esattezza le vie di fuga scelte dai rapinatori.

Sul posto polizia, polizia municipale, la scientifica e il servizio idrico.

I rapinatori sono entrati e usciti da tombini. #rapina #Milano pic.twitter.com/zMBs3bFJvk — Monica Napoli (@Monicanpl) November 3, 2020

AGGIORNATO ALLE ORE 11,05