Ricercato per una condanna a tre anni, arrestato a Gallarate

Deve espiare ancora 3 anni e 28 giorni di reclusione e alla fine si è fatto “beccare” a Gallarate.

L’uomo è stato rintracciato dal Commissariato di polizia di Gallarate: quarantanovenne, cittadino senegalese, anagraficamente residente a Monza, è finito in manette in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso a suo carico dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano.

Il provvedimento è stato emesso lo scorso 17 novembre 2020: l’uomo oltre alla condanna alla reclusione deve anche pagare una multa di 68mila euro, per reati inerenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commessi in Monza e altri luoghi tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014.

Tra ordine di carcerazione e arresto sono trascorsi solo tre giorni, tanti ne ha richiesti la ricerca approfondita fatta dagli investigatori di Gallarate. L’uomo è stato quindi portato in carcere a Busto Arsizio.