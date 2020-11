Il sindaco di Varano Borghi racconta la sua lotta contro il Covid

Dopo alcune settimane difficili e 32 giorni di isolamento, il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi racconta la sua lotta contro il Covid-19.

«Non è stato un bel periodo – racconta in un post il sindaco – i sintomi tipici del Covid c’erano tutti: febbre fissa a 38°, tosse persistente, difficoltà respiratorie e come complicazione una diagnosi di polmonite bilaterale. L’episodio più brutto è stato quando per ben tre volte ho cercato di riempire i polmoni di aria ma ho trovato i bronchi completamente chiusi».

«Un ringraziamento particolare – aggiunge poi Volpi – va alla dottoressa Agnese Ferrario per la professionalità con la quale mi ha seguito da casa non facendomi mai sentire solo e modificando più volte la terapia in base ai sintomi. Un pensiero particolare va poi a mia moglie Angela che, nonostante fosse convalescente perché reduce da un intervento, ha saputo gestire la situazione anche nei momenti più difficili».

Finalmente guarito e col via libera da parte di Ats Insubria, il sindaco è pronto a tornare presto al lavoro e ricevere i cittadini, ma durante l’ultimo periodo il Comune non è mai stato “scoperto”. «Nonostante il vicesindaco Stefano Carolo fosse in ospedale – spiega il sindaco Volpi -, anche lui pesantemente colpito dal Covid, l’assessore Sabino Fiore ha gestito ogni situazione e ci ha sempre tenuti aggiornati sulla vita e sulle decisioni da prendere per il paese».

«Un grazie speciale – aggiunge il sindaco – va a tutti i miei concittadini. In molti mi hanno mostrato affetto, dandomi supporto e facendomi coraggio. Colgo l’occasione anche per esprimere la mia vicinanza a tutti i nostri concittadini al momento malati e per dire che, per quanto brutto, il Covid si può sconfiggere con le giuste precauzioni e indicazioni mediche»